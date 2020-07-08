شكرا لمتابعة خبر عن شروط إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الأمن العام للمرورر شروط إسقاط السيارة التشليح من سجلات البائع بعد بيعها.

وقال "المرور" إنه يجب تسديد المخالفات المرورية أولا وأن تكون الاستمارة سارية، مع إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

وكان ذلك ردًاعلى استفسار أحد المواطنين « السلام عليكم.. سيارة تم بيعها كانت تشليحًا قديمًا، ولم تسقط من النظام ولوحاتها مفقودة، إيش الإجراء اللازم لإسقاطها من النظام حاليًّا؟».

وغرد المرود: «تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، ثم إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاتك. يسعدنا تواصلك».