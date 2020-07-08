اخبار السعوديه

حساب المواطن يوضح خطوات تعديل رقم جوال المستفيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح خطوات تعديل رقم جوال المستفيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج «حساب المواطن» خطوات تعديل رقم الهاتف المستفيد من دعم البرنامج في حال توقف الرقم المسجل لدى البرنامج لسبب ما.

وجاء ذلك ردًا على استفسار ورد من أحد المستفيدين على عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ورد البرنامج قائلا : هذه الخطوات تتمثل في: (التوجه إلى البوابة الإلكترونية – تسجيل دخول – القائمة الرئيسية- بيانات المستفيد – تغيير رقم الهاتف).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حساب المواطن يوضح خطوات تعديل رقم جوال المستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا