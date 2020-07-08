شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن يوضح خطوات تعديل رقم جوال المستفيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح برنامج «حساب المواطن» خطوات تعديل رقم الهاتف المستفيد من دعم البرنامج في حال توقف الرقم المسجل لدى البرنامج لسبب ما.
وجاء ذلك ردًا على استفسار ورد من أحد المستفيدين على عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
ورد البرنامج قائلا : هذه الخطوات تتمثل في: (التوجه إلى البوابة الإلكترونية – تسجيل دخول – القائمة الرئيسية- بيانات المستفيد – تغيير رقم الهاتف).
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