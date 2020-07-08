شكرا لمتابعة خبر عن للمرة الأولى.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

قامت ثمان من النساء المتطوعات بتعقيم وتطهير وتنظيف جوامع الأحساء، للمرة الأولى في المملكة، وبالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.

ونفذ فريق "سمو التطوعي" التابع لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى عودة الحياة الطبيعية، خمس مبادرات تطوعية كان آخرها تعقيم المساجد، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية، وفقًا لقناة الإخبارية.

وشاركت متطوعات فريق سمو التطوعي‬ في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين.

وساهم الفريق النسائي بشكل فعّال وإيجابي، خاصة خلال فترة الجائحة، في تقديم الكثير من البرامج التطوعية.