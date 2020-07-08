شكرا لمتابعة خبر عن للمرة الأولى.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):قامت ثمان من النساء المتطوعات بتعقيم وتطهير وتنظيف جوامع الأحساء، للمرة الأولى في المملكة، وبالتعاون مع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بالمحافظة.
ونفذ فريق "سمو التطوعي" التابع لجمعية الثقافة والفنون بالأحساء، منذ بداية جائحة فيروس كورونا وحتى عودة الحياة الطبيعية، خمس مبادرات تطوعية كان آخرها تعقيم المساجد، وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية، وفقًا لقناة الإخبارية.
وشاركت متطوعات فريق سمو التطوعي في تنفيذ الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية لسلامة المصلين.
وساهم الفريق النسائي بشكل فعّال وإيجابي، خاصة خلال فترة الجائحة، في تقديم الكثير من البرامج التطوعية.
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى.. متطوعات يقمن بتعقيم وتنظيف جوامع الأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.