شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمانة الأحساء تعالج 291 بلاغ وترصد غرامات بأكثر من 2 مليون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): كثّفت وحدة متابعة إسكان العمالة بأمانة الأحساء، جولاتها الميدانية داخل وخارج النطاق العمراني ضمن أعمال اللجنة الفرعية للرقابة على مساكن العمالة بمحافظة الأحساء. كثّفت وحدة متابعة إسكان العمالة بأمانة الأحساء، جولاتها الميدانية داخل وخارج النطاق العمراني ضمن أعمال اللجنة الفرعية للرقابة على مساكن العمالة بمحافظة الأحساء. ونشرت أمانة الأحساء، مقطع فيديو للجولات الميدانية، مؤكدة أنها تعالج 291 بلاغ وتغلق 59 مسكنًا مخالفًا، كما رصدت غرامات بقيمة 2 مليون و310 آلاف ريال.

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