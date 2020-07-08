إغلاق نادي رياضي نسائي مخالف في مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أغلقت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، نادي رياضي نسائي مخالف في حي الشوقية. أغلقت بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، اليوم، نادي رياضي نسائي مخالف في حي الشوقية. وأكدت البلدية أن النادي كان يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص النظامية، مضيفة أنه تم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق النادي المخالف.

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