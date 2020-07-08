شكرا لمتابعة خبر عن أسباب ترشيح المملكة لـ" التويجري" لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح الدكتور فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية أسباب ترشيح المملكة محمد التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية. أوضح الدكتور فواز العلمي الخبير في التجارة الدولية أسباب ترشيح المملكة محمد التويجري لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية. وقال "العلمي" إن المملكة تعتبر من أكثر الدول التي تعتمد على التجارة الخارجية وتشكل 70% من انتاجها المحلي. ولفت إلى أن ترأس المملكة لمجموعة العشرين من أسباب ترشيح "التويجري"، موضحًا أن السعودية تقع في المرتبة الـ 18 من الاقتصاد العالمي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسباب ترشيح المملكة لـ" التويجري" لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.