شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تكشف أماكن الوفيات الـ 42 المعلن عنها اليوم الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 2059 حالة وفاة. وقالت الوزارة إن المتوفين توزعوا في مدن المملكة، حيث توفي 24 شخصا في الرياض، و5 في جدة، واثنان في كل من مكة المكرمة وبريدة وتبوك، ومتوفى واحد في كل من أحد رفيدة والدمام والهفوف والباحة وعرعر والطائف وجازان.

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