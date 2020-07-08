اخبار السعوديه

الأمير خالد الفيصل يروي قصة تأسيس السياحة في عسير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد الفيصل يروي قصة تأسيس السياحة في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

سلط أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الضوء على كيفية تأسيس السياحة في المملكة، وذلك خلال اجتماعه مع وزير السياحة، أحمد الخطيب.

وأوضح أن سياحة المملكة انطلقت من عسير، مشيرًا إلى أنه عندما كان أميراً لعسير كان المواطنين لم يتقبلوا فكرة السياحة.

وأكد أن المنتزه الوطني الذى تأسس في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز كان بمثابة نواة للسياحة في عسير.

ولفت إلى أن صعوبات كثيرة واجهة تأسيس السياحة في المملكة، وأن المسؤولين عملوا على تذليل تلك الصعوبات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير خالد الفيصل يروي قصة تأسيس السياحة في عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا