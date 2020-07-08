شكرا لمتابعة خبر عن الأمير خالد الفيصل يروي قصة تأسيس السياحة في عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

سلط أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الضوء على كيفية تأسيس السياحة في المملكة، وذلك خلال اجتماعه مع وزير السياحة، أحمد الخطيب.

وأوضح أن سياحة المملكة انطلقت من عسير، مشيرًا إلى أنه عندما كان أميراً لعسير كان المواطنين لم يتقبلوا فكرة السياحة.

وأكد أن المنتزه الوطني الذى تأسس في عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز كان بمثابة نواة للسياحة في عسير.

ولفت إلى أن صعوبات كثيرة واجهة تأسيس السياحة في المملكة، وأن المسؤولين عملوا على تذليل تلك الصعوبات.