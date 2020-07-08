شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. متحدث الصحة يوضح مدى حصول المتعافي من فيروس كورونا على مناعة ضده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن الأبحاث لم تحدد مدى قوة المناعة للشخص الذي أُصيب بفيروس كورونا وتعافى منه.

وحذر الدكتور محمد العبدالعالي، المتعافين من تجاهل الاحترازات الصحية، بزعم أنهم لديهم مناعة ضد الفيروس، مضيفًا أن المتعافي إذا تجاهل الاشتراطات الصحية يمكنه نقل الفيروس إلى عائلته.

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جاء ذلك خلال رده على استفسارات المدون عبدالله الخريف.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3036 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

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