شكرا لمتابعة خبر عن "العدل" توضح متى يستحق العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): أوضحت وزارة العدل متي يستحق العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة. أوضحت وزارة العدل متي يستحق العامل كامل مكافأة نهاية الخدمة. وذكرت أن المادة 87 من نظام العمل ينص على أن العامل يستحق كامل مكافأة نهاية الخدمة عند ترك العامل العمل نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته.

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