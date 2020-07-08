شكرا لمتابعة خبر عن "عمتي انفجر فيها الفرن".. أحد محاربي الغش التجاري يروي تجربته منذ 20عامًا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):روى أحد محاربي الغش التجاري في المملكة منذ 20 عامًا كيف كانت عائلته ضحية للغش.
وقال خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للتواصل الحكومي : "عمتي توفت من 20 سنة، انفجر فيها الفرن"؛ هذه بداية القصة وبعدها أصبح اهتم بمراقبة المنتجات.
وأضاف : كان هناك تسرب غاز والزجاج الذي وجد في الفرن ليس حراري وغير مطابق للمواصفات مما أدى للانفجار.
وتابع : قلت حالات الغش التجاري الآن بعد أن أصبح هناك متابعة من قبل الجهات المختصة وأصبح المستهلك لديه وعي كامل.
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