شكرا لمتابعة خبر عن "عمتي انفجر فيها الفرن".. أحد محاربي الغش التجاري يروي تجربته منذ 20عامًا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

روى أحد محاربي الغش التجاري في المملكة منذ 20 عامًا كيف كانت عائلته ضحية للغش.

وقال خلال فيديو نشره الحساب الرسمي للتواصل الحكومي : "عمتي توفت من 20 سنة، انفجر فيها الفرن"؛ هذه بداية القصة وبعدها أصبح اهتم بمراقبة المنتجات.

وأضاف : كان هناك تسرب غاز والزجاج الذي وجد في الفرن ليس حراري وغير مطابق للمواصفات مما أدى للانفجار.

وتابع : قلت حالات الغش التجاري الآن بعد أن أصبح هناك متابعة من قبل الجهات المختصة وأصبح المستهلك لديه وعي كامل.