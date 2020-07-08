شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق: نعيش في شدة أيام القيظ (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضح خالد الزعاق؛ الخبير الفلكي، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستشهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة. أوضح خالد الزعاق؛ الخبير الفلكي، اليوم الأربعاء، إن المملكة ستشهد ارتفاع كبير في درجة الحرارة. وقال الزعاق، عبر حسابه على "تويتر" إننا نعيش الأن في شدة أيام القيظ؛ حيث ستكون الأيام القادمة الأكثر حرًا في العام.

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