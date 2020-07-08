شاهد.. جولة وزير الصحة في المسجد النبوي

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):وثق مقطع فيديو جولة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالمسجد النبوي واطلاعه على الإجراءات الاحترازية والصحية المتبعة.
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، وذلك حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا”.
وأوضحت أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها للحفاظ على صحة وسلامة الحجاج منذ بداية الجائحة لاقت مباركة إسلامية ودولية.
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