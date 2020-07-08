شكرا لمتابعة خبر عن الأمير سطام: عندما تشعر "العفو الدولية" بخيبة الأمل فالأمور تسير في الطريق الصحيح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علّق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تصريح منظمة العفو الدولية بشأن رفضها استئناف بريطانيا لبيع الأسلحة إلى المملكة.

وقال الأمير سطام: " هذه المنظمات عندما تجدها تشعر بخيبة الأمل اعلموا أن الأمور تسير في الطريق الصحيح، طبعا لو كان الأمر ضد السعودية لوجدت الإشادات لوزيرة التجارة البريطانية، هذه الأخبار والأحداث تكشف لنا أن هذه المنظمات تعمل لتحقيق أجندات الممولين " .

وكانت بريطانيا قد أعلنت بريطانيا أمس الثلاثاء، عن اعتزامها استئناف بيع الأسلحة إلى المملكة، بعدما كانت قد جمّدتها العام الماضي.