شكرا لمتابعة خبر عن جواز السفر السعودي يتيح الدخول لـ77 دولة بلا تأشيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أصبح جواز السفر السعودي قويا عالميا خلال 2020، حيث يتيح لحامله الدخول إلى 77 دولة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
وذكرت تقارير أن الجواز السعودي حافظ على ذات المركز الذي حققه في الربع الأول، إذ احتل المرتبة 67 عالميا مقابل الـ69 عام 2019، فيما ارتفع بمقدار 8 درجات مقابل المرتبة الـ75 في عام 2015 ، بحسب قناة الإخبارية .
والدول الـ 77 التي يتيح جواز السفر السعودي الدخول لها، هي:البحرين - بيلا روسيا - بوتسوانا - الدومينيكان - الإكوادور -مصر - السلفادور -جورجيا - غواتيمالا - هايتي - هندوراس- هونغ كونغ - إندونيسيا - الأردن - كوسوفو - الكويت - قيرغيزستان- لبنان- ماليزيا - موريشيوس - ميكرونيزيا - المغرب - نيوزيلندا - نيكاراغوا - سلطنة عمان - فلسطين - بنما - الفلبين - سانت كيتس ونيفيس - سانت فينسنت والغرينادين - سورية - تونس - الإمارات - فانوتو- بنغلاديش - بروناي - الرأس الأخضر - كومورو - لاوس - ماكاو- مدغشقر - مالاوي - المالديف - موريتانيا - موزمبيق - النيبال - بالو - ساماو - الصومال - كوريا الجنوبية - تايلاند - تيمور الشرقية - توغو - توفالو - ساحل العاج - جيبوتي - إثيوبيا - كينيا - ليسوتو - مينمار (بورما) - سريلانكا - تايوان - تركيا - أوزبكستان- ساوتومي - أذربيجان - بوليفيا - كمبوديا - كوبا - سيشل - الغابون - غينيا بيساو - إيران - رواندا - طاجكستان - تنزانيا - اليمن .
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