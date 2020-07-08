شكرا لمتابعة خبر عن إتاحة الاستعلام لشاغلي الوظائف التعليمية عن حالتهم الوظيفية عبر "فارس" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، عن إتاحة الاستعلام لشاغلي الوظائف التعليمية عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام فارس بعد إنهاء عمليات التسكين على اللائحة الجديدة.

وكانت الوزارة أعلنت الانتهاء من تسكين أكثر من ٥٢٠ ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد، وذلك بعد سلسلة من العمليات المرتبطة بأعمال الموارد البشرية في الوزارة، والتعليم العام، والشؤون المدرسية، والتحوْل الرقمي، إلى جانب إجراءات التحقق والتحكيم الخارجي لعمليات التسكين، وضمان الحفاظ على المميزات المالية والوظيفية للمشمولين بأحكام اللائحة.

وأوضحت أنه على الراغبين في الاستعلام الدخول هنا