شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا االخميس على المملكة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا االخميس على المملكة. ويستمر الطقس حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير.

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