بالفيديو .. خطة زمنية لمنع تداول التوصيلات الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات بالمملكة

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الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكدت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة أنه سيتم سحب التوصيلات الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات في المملكة.
وأوضح المهندس سعود العسكر، نائب محافظ الهيئة، أن علامة الجودة السعودية على التوصيلات الكهربائية شرط أساسي للسماح بتداولها في أسواق المملكة، وسيتم بدءً من 6 أغسطس منع دخول أى توصيلة كهربائية لا توجد عليها هذه العلامة.
وأضاف، في مداخلة له بقناة الإخبارية، أنه تم وضع هذا الشرط بعدما لاحظت الهيئة وقوع العديد من حوادث الحرائق بسبب التوصيلات الكهربائية الغير مطابقة للمواصفات.
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