شكرا لمتابعة خبر عن الجمارك توضح نتائج إطلاق برنامج الفسخ الجمركي خلال 24ساعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الجمارك أن تقليل فترة الفسح الجمركي للواردات إلى أقل من 24 ساعة من أهم أهداف استراتيجية المواكبة لمتطلبات رؤية 2030.

وقالت الجمارك وتهدف أن تكون رائدة العمل الجمركي على مستوى المنطقة والعالم، وبما يدعم تحول المملكة إلى منصة لوجستية عالمية.

وأضافت : ومن نتائج ذلك تقليص مدة الفسخ إلى أقل من 24 ساعة، وتفعيل الربط الآلي مع الجهات الحكومية والخاصة وأتمتة الخدمات عبر إتاحة 149خدمة عبر المنصة.

وتابعت : وتقليص عدد المستندات المطلوبة الاستيراد من 12 إلى 2 والتصدير من 9 إلى 2 وإتاحة البدء في إجراءات الفسخ قبل وصول الشحنة للمنفذ عبر التقديم المسبق.