شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: 5% من المصابين بكورونا كبار السن و86% بالغون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن نسب المصابين بكورونا ما بين الذكور والإناث والبالغين وكبار السن والأطفال.

وقالت إن الحالات المسجلة وعددها 3036 حالة؛ منها 37% إناث، و63% ذكور، وكبار السن 5%، و9% أطفال، و86% بالغون.

وأصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 220144 حالة، من بينها 60035 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2263 حالة حرجة، كما تم تسجيل 3211 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى 158050 حالة.