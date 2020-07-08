شكرا لمتابعة خبر عن "الأحوال المدنية" توضح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الاسرة للزوج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): عرفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بخدمة طلب إصدار و إيصال سجل الاسرة للزوج. عرفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية بخدمة طلب إصدار و إيصال سجل الاسرة للزوج. وذكرت أن خدمة طلب إصدار و إيصال سجل الاسرة للزوج هي خدمة إلكترونية بمنصة أبشر تمكن المتزوج حديثاً من طلب إصدار واستلام سجل الأسرة عبر العنوان الوطني من خلال البريد السعودي دون الحاجة لزيارة وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الأحوال المدنية" توضح خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الاسرة للزوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.