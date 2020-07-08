شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح إمكانية سفر القاصر دون تصريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية سفر القاصر مع والدتها دون تصريح سفر. أوضحت المديرية العامة للجوازات، إمكانية سفر القاصر مع والدتها دون تصريح سفر. وقالت الجوازات: " في حال وجود صك حضانة، يمكن للحاضن مراجعة إدارة الجوازات لإصدار أو تجديد جواز السفر للمحضون وإصدار تصريح سفر إلكتروني له " . وأضافت: " وتشمل ذلك صكوك الحضانة القديمة الصادرة قبل التعديلات الجديدة للائحة، التي تتضمن عبارة (عدم السفر بالمحضون) " .

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