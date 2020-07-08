شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ضمن 5 بلدان تتصدر قائمة أعداد الطلاب الأجانب في أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت تقارير صحفية أسماء البلدان التى تصدرت قائمة أعداد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية خلال عامي 2018 و2019.

وتصدرت الصين القائمة، حيث يبلغ عدد طلابها أكثر من 360 ألف طالب، في حين حلت الهند في المرتبة الثانية، حيث بلغ عدد طلابها أكثر من 202 ألف.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة، وبلغ عدد طلابها 52250، بينما حلت المملكة في المرتبة الرابعة بعدد37080 طالب، بينما بلغ عدد طلاب كندا 26122 طالب وطالبة.

يذكر أن الولايات المتحدة قررت إعادة الطلاب الأجانب إلى بلدانهم، مع استمرار دراستهم عن بعد، وذلك على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد.