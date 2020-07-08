اللاعب نايف هزازي يعتذر بعد نشره لمقطع يستهزئ في بقرارات الدولة

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اللاعب نايف هزازي ينشر فيديو اعتذاره بعد ما نشر مقطع يستهزئ فيها على قرارات الدولة بخصوص الضريبة وهذا مقطع الإعتذار





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