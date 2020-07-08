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اللاعب نايف هزازي ينشر فيديو اعتذاره بعد ما نشر مقطع يستهزئ فيها على قرارات الدولة بخصوص الضريبة
وهذا مقطع الإعتذار
كانت هذه تفاصيل خبر اللاعب نايف هزازي يعتذر بعد نشره لمقطع يستهزئ في بقرارات الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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