قيادات إسلامية بالهند تشيد بقرار المملكة بمحدودية الحجّ

أشاد عدد من زعماء المسلمين ورؤساء الجمعيات والجامعات والمراكز الإسلامية في الهند بالقرار الحكيم الذي أصدرته المملكة بشأن قَصْرِ حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمُقيمين من مُختلف الجنسيات.

وأثنى وزير شؤون الأقليّات في حكومة الهند مختار عباس نقوي، والمسؤولون في لجان الحج الحكوميّة على قرار المملكة، مُشيرًا إلى أنه سبق إيقاف الحج في الماضي لأسباب مُختلفة.

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من جانبه، قال رئيس جمعيّة عُلماء الهند أرشد مدني: إن قرار قَصر الحجّ على أعداد محدودة أفضل قرار صدر في ظلّ هذه الظروف الحرجة الراهنة؛ حيث لم يتوقّف أداء الحج مُطلقًا، وتقرر إقامته بأعداد محدودة مع مُراعاة الإجراءات المطلوبة من التباعُد الاجتماعي حماية للحُجّاج من الجائحة المُستجدّة.

بدوره، نوّه أمير جمعية أهل الحديث المركزيّة في الهند أصغر علي إمام مهدي السلفي، بقرار المملكة لحج هذا العام، مُثنيًا على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين ومُراعاتها لهم بما يضمن سلامتهم.

يُذكر أن المملكة اتخذت هذا القرار حرصًا منها على إقامة الحج بشكل آمن وصحّيّ، وبما يتوافق مع مُتطلبات الوقاية والتباعُد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مُهددات جائحة كورونا المُستجد، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية والأخذ بالاعتبار سلامة الحُجّاج والحدّ من العدوى.