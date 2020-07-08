«حقوق الإنسان» تنفذ 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف بالمملكة

كشفت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان، نورة بن محمد الحقباني أن الهيئة نفّذت 2094 زيارة للسجون ودور التوقيف في جميع مناطق المملكة خلال العام المالي 1440-1441هـ؛ للتأكد من حصول الموقوفين أو المحكوم عليهم على جميع حقوقهم المكفولة لهم نظامًا؛ حيث شملت تلك الزيارات 614 زيارة للسجون العامة و557 زيارة للسجون الأمنية و835 زيارة لدور التوقيف المختلفة و39 زيارة لمؤسسات رعاية الفتيات، و49 زيارة لدور الملاحظة الاجتماعية.

وأكدت الحقباني على ما تشهده الجهات التي زارتها من تقدم في مجال التعاملات الإلكترونية والحد من التعامل الورقي، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة زيادة التنسيق بين الجهات ذات العلاقة وإيجاد آلية تقنية متقدمة تسهم في سرعة الإجراءات.

وشددت الحقباني على ضرورة استكمال إنشاء المباني المعتمدة لبعض هذه الجهات واعتماد إنشاء مباني جديدة وفق معايير ومواصفات مرتبطة بفئة نزلائها أو مستفيديها، وكذلك الخدمات المقدمة فيها، موضحة أن الهيئة رصدت خلال زياراتها الرقابية عددًا من الملاحظات تعمل مع الجهات ذات العلاقة على معالجتها.

كما أوضحت الحقباني أن الهيئة نفّذت أيضًا 414 زيارة للجهات الحكومية الأخرى في مختلف المناطق؛ للكشف عن التجاوزات المخالفة التي تشكل انتهاكًا للحقوق، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

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وأضافت: تنوعت الجهات التي تمّت زيارتها؛ حيث تم تنفيذ 259 زيارة لدور الإيواء والمؤسسات الاجتماعية، و117 زيارة للمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية، و20 زيارة للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى عدد من الزيارات للجهات الأخرى المختلفة.

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