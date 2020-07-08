صرف 25 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي لمشروع الإسكان غرب مطار الرياض

تمثل الدفعة الثالثة للمشروع
كشف برنامج «رسوم الأراضي البيضاء» التابع لوزارة الإسكان عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تُصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: «تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها».
وأكّد البرنامج أن لديه خطة مُتكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان؛ حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
يُذكر أن برنامج «الأراضي البيضاء» يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016، ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض، وجدة، وحاضرة الدمام، ومكة المكرمة، فيما بلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة نحو 4500 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.
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