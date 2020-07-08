حساب المواطن: 5 خطوات لتعديل رقم جوال المستفيد

حدد برنامج «حساب المواطن» خطوات تعديل رقم الهاتف المستفيد من دعم البرنامج في حال توقف الرقم المسجل لدى البرنامج لسبب ما.

وذكر البرنامج في رده على استفسار ورد من أحد المستفيدين على «تويتر» أن هذه الخطوات تتمثل في: (التوجه إلى البوابة الإلكترونية – تسجيل دخول – القائمة الرئيسية- بيانات المستفيد – تغيير رقم الهاتف).

وفي وقت سابق قرر برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة الجديدة من الدعم «دفعة شهر يوليو» للمستفيدين في حساباتهم يوم 9 يوليو الجاري بدلًا من يوم الجمعة 10 من الشهر كما هو متعارف عليه، وذلك لمصادفة يوم 10 من الشهر إجازة أسبوعية في المملكة.