أخبار السعودية اليوم.. ضوابط تجديد صلاحية «هوية مقيم».. وبدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأربعاء 8 يوليو 2020، أبرز الأخبار في المملكة، منها بدء التسجيل في برنامج التدريب الصيفي، وإيداع دعم المستفيدين من حساب المواطن غدًا الخميس، ومديرية الجوازات تحدد ضوابط تجديد صلاحية بطاقة «هوية مقيم».

المؤسسة العامة للتقاعد: آلية إلكترونية للإبلاغ عن الوفاة تحفظ حقوق الورثة

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن خدمات التقاعد الإلكترونية تتيح لذوي المتقاعد المتوفَّى الإبلاغ عن وفاته؛ للحفاظ على حقوق المستفيدين المستحقين عبر خدمة الإبلاغ عن وفاة متقاعد.

دفعة يوليو.. إيداع دعم المستفيدين من حساب المواطن غدًا الخميس

يبدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة الجديدة الـ 32 من الدعم «دفعة يوليو» للمستفيدين في حساباتهم غدًا الخميس 9 يوليو الجاري بدلًا من يوم الجمعة 10 من الشهر كما هو متعارَف عليه، وذلك لمصادفة يوم 10 من الشهر إجازة أسبوعية في المملكة.

وزارة الثقافة تعلن تشكيل مجلس هيئة الأدب والنشر والترجمة

أعلنت وزارة الثقافة عن تشكيل مجلس إدارة هيئة الأدب والنشر والترجمة برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعضوية كل من نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد بن محمد فايز نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور سعد بن عبدالرحمن البازعي عضوًا، والدكتور حمزة بن قبلان المزيني عضوًا، والدكتورة عزيزة بنت عبدالعزيز المانع عضوةً، والدكتور خالد بن أحمد الرفاعي عضوًا، والأستاذ محمد بن عبدالله السيف عضوًا؛ وذلك إثر صدور قرار رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بتعيين أعضاء مجالس إدارة الهيئات الثقافية الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم «398» وتاريخ 10/6/1441هـ.

لشاغلي الوظائف التعليمية.. بدء التسجيل في برامج «التدريب الصيفي»

أعلن المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي، البدء في مشروع برامج التطوير المهني التعليمي والتدريب الصيفي عن بُعد في مرحلته الثالثة لشاغلي الوظائف التعليمية كافة.

«المرور»: شروط إسقاط السيارة التشليح من سجل المالك بعد البيع

حدد المرور السعودي شروط إسقاط السيارة التشليح من سجلات البائع بعد بيعها، موضحًا أنها تشمل تسديد المخالفات المرورية، وأن تكون الاستمارة سارية، مع إحضار ورقة بيع المركبة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة.

نجل «حميدان التركي»: نقل والدي إلى العزل الانفرادي دون التواصل مع محاميه

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كشف تركي حميدان التركي نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، عن آخر مستجدات جلسة الإفراج المشروط عن والده، مشيرًا إلى أنه نُقل إلى العزل الانفرادي ولم يتمكن محاميه من معرفة نتيجة الجلسة.

الزعاق: نعيش أشد فترة حرارة صيفية.. والحالة تستمر حتى منتصف المحرم

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ أن الفترة الحالية تعد الأشد حرارةً خلال موسم الصيف، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى منتصف شهر المحرم المقبل.

مديرية الجوازات تحدد ضوابط تجديد صلاحية بطاقة «هوية مقيم»

قالت المديرية العامة للجوازات إن صلاحية بطاقة هوية مقيم ٥ سنوات من تاريخ الإصدار، وإنها تجدد سنويًّا تجديدًا إلكترونيًّا؛ وذلك ردًّا على تساؤل ورد عبر حسابها بـ«تويتر»: «جددت إقامة عاملني وأرغب في استلامها.. هل أتوجه إلى الفروع؟ أم أن هناك طريقة؟».

المرور يعيد التذكير بشرط تطبيق الحد الأعلى للمخالفات

حدَّد المرور السعودي آليات تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد، موضحًا أنها تتم عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ.

قرار رسمي بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالشؤون الإسلامية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالوزارة.

وزارة الصحة: لا دليل علميًّا على انتقال كورونا عبر مسابح الاستراحات

أكدت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية كافية تثبت انتقال فيروس كورونا الجديد بواسطة المسابح، مشيرةً إلى أنه ينتقل عن طريق رذاذ العطس أو السعال من المصابين بشكل مباشر، أو لمس الأسطح الملوثة بالفيروس ثم لمس العين أو الأنف أو الفم.

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