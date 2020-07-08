وزارة الصحة: تسجيل 3036 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع حالات التعافي إلى 158050 شخصًا وإجمالي الوفيات إلى 2059
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 220144، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 158050، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2059 حالة، فيما تم تسجيل 42 حالة وفاة، و3211 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، أن فترة الحضانة لفيروس كورونا قبل ظهور الأعراض تكون من 5 إلى 6 أيام؛ لكنها في بعض الحالات قد تصل إلى 14 يومًا، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة- عبر تويتر- ردًا على عدة استفسارات، أنه من الممكن أن تصل فترة الحضانة إلى ١٤ يومًا؛ لكن في الغالب يتراوح معدل فترة الحضانة من ٥-٦ أيام قبل ظهور الأعراض والعلامات السريرية، مشيرة إلى أن الشخص قد يكون معديًا للآخرين خلال فترة الحضانة.
وحول طريقة انتقال الفيروس ذكرت وزارة الصحة، أنه بشكل عام ينتقل عبر رذاذ (عطاس أو سعال) المصاب، سواء عن طريق المخالطة أو عن طريق الأسطح التي يصل إليها الرذاذ وتتم ملامستها بالأيدي، ومن ثم لمس العين أو الأنف أو الفم قبل غسلهما أو تعقيم اليدين، مؤكدة أن اتباع إرشادات الوقاية يحمي الشخص من العدوى.
ونصحت بالمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية، أو بمعقم كحولي لمدة ٢٠ ثانية، قبل لمس الأنف والعين والفم، وكذلك تجنب المصافحة، وحول درجة حرارة الإنسان التي تعد مرتفعة، ذكرت وزارة الصحة أنه بشكل عام تتراوح درجة الحرارة الطبيعية للبالغين ما بين 36.1 إلى 37.2 درجة مئوية، وقد تزيد أو تنقص اعتمادًا على درجة حرارة الجو ونشاط الجسم.
وأضافت وزارة الصحة أن الشخص يعد مصابًا بالحمى أو ارتفاعًا في درجة الحرارة عند وصول درجة حرارة جسمه إلى 38 درجة مئوية أو أكثر باستخدام مقياس الأذن.
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