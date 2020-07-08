الجوازات توضح طريقة إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية عن العمل

أوضحت المديرية العامة للجوازات، طريقة إلغاء بلاغ تغيب العمالة المنزلية عن العمل؛ وذلك عبر الحساب الرسمي على موقع «تويتر»؛ حيث سأل أحد المستفيدين قائلًا: «عندي سائق خاص عملت له بلاغ هروب في شهر ٧ هجري.. هل أستطيع إلغاء الهروب عنه؟».

وجاء رد الحساب الرسمي للجوازات كالآتي: «يمكنك إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، ويمكنك ذلك من خلال خدمة (الرسائل والطلبات) عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية لنتمكن من إفادتك».

وكانت مديرية الجوازات قد أوضحت، قبل ذلك، أنها أتاحت من خلال المنصة الإلكترونية «أبشر»، خدمة «الرسائل والطلبات» لجميع المستفيدين من خدماتها؛ حيث يمكن للمستفيد تنفيذ هذه الخدمة من خلال دخول حسابه في منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، واختيار أيقونة خدمات من «خدماتي»، الخدمات العامة، الرسائل والطلبات، اختيار قطاع «المديرية العامة للجوازات»، اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة «هوية مقيم، التأشيرات، نقل المعلومات، نقل الخدمات وتعديل المهنة، الاقتراحات»، وكتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على «إرسال».

وأكدت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن خدمة «الرسائل والطلبات» تسهم في حل المشكلات التقنية على منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية التالية:

1- مشاكل هوية مقيم.

2- مشاكل التأشيرات.

3- مشاكل تحديث المعلومات (جواز السفر ونقل المعلومات).

4- مشاكل نقل الخدمات وتعديل المهن.

5- الاقتراحات الخاصة بتطوير الخدمات.

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6- تمديد تأشيرة الزيارة لحاملي الجنسية اليمنية.

7- خرج ولم يعد.

8- إلغاء بلاغ تغيب.

طريقة استخدام «الطلبات والرسائل» من الجوازات

ووفقًا للجوازات السعودية، يمكن استخدام خدمة «الطلبات والرسائل»، من خلال كتابة نص الرسالة التي تظهر للمستفيد وتعوق تنفيذ الخدمة إلكترونيًّا، ثم اشرح الخدمة المطلوبة، موضحًا رقم هوية مقيم أو رقم الحدود ثم رفع المرفقات للحالة إن وُجدت.

وأكدت الجوازات السعودية أنه لا يمكن تنفيذ الخدمة إذا كان المقيم لا يتبع صاحب الحساب المرسل منه، لافتة إلى أنه سيتم تجاهل أي طلب إذا كان لا يندرج تحت الخدمة المختارة، وأن هذه الخدمة لا تشمل الاستفسارات.

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