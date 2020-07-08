المرور يوضح قيمة مخالفة عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة

تطرّق لآلية الاستعلام والاعتراض عليها..
أوضحت الإدارة العامة للمرور قيمة الغرامة المالية التي تتطلبها عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، مشيرة إلى آلية الاستعلام عن المخالفات المرورية والاعتراض عليها.
وأكدت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية لا تقل عن 100 ريال، ولا تزيد عن 150ريالًا.
وحددت الإدارة العامة للمرور خطوات وآلية الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تتضمن:
ادخل على الموقع الرسمي لمنصة أبشر.
اكتب في الخانة المحددة رقم الهوية صحيحًا.
اكتب الرمز المخصص للمستخدم الخاص بك.
اضغط على كلمة عرض ثم انتظر ثواني معدودة.
قم بملء الحقول بالبيانات المطلوبة.
ستظهر لك المخالفات والغرامات كافة.
فيما أشارت الإدارة العامة للمرور خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر من خلال:
1-الدخول أولًا لحساب المستخدم في موقع أبشر.
2-يتم اختيار «خدماتي» ثم «المرور».
3-اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».
ومن شروط الاعتراض على المخالفات المرورية، وفقًا للإدارة العامة للمرور:
1-يجب أن يكون المعترض مسجَّلًا ومفعّلًا في بوابة وزارة الداخلية.
2-يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة.
3-يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.
4-لا يمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسددة والمخالفات المرورية المسددة قبل إطلاق الخدمة يمكن مراجعة المكاتب الرئيسية في المدن للإدارة العامة للمرور.
5-يتوجب السداد بعد الاعتراض، وذلك لتفادي ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى.
6-يمكن الاعتراض مرة واحدة لكل مخالفة.
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