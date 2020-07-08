قرار رسمي بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالشؤون الإسلامية

برئاسة الوزير «آل الشيخ»
أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأربعاء، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالوزارة.
وأوضحت الوزارة أن اللجنة ستكون برئاسة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ونائبًا له نائب وزير الشؤون الإسلامية الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وعضوية وكلاء الوزارة والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، والمدير العام لتقنية المعلومات عضوًا ومشرفًا على أمانة اللجنة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»: «أصدر الوزير د عبداللطيف آل الشيخ، اليوم، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة التعاملات الإلكترونية بالوزارة برئاسة معاليه، ومعالي النائب نائبًا للرئيس، وعضوية وكلاء الوزارة والمدير العام للشؤون الإدارية والمالية، والمدير العام لتقنية المعلومات عضوًا ومشرفًا على أمانة اللجنة».
ويأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة برئاسة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في إطار الحرص على الرقي بالتعاملات الإلكترونية من خلال وضع خطة خاصة بالتعاملات الإلكترونية والإشراف على تنفيذها تماشيًا مع متطلبات التحول الرقمي للخدمات في المملكة.
جديرٌ بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أوائل الوزارات التي قدمت مجموعة كبيرة من البرامج التقنية في إطار التحول الرقمي 2020، ومواكبة رؤية المملكة 2030 اتساقًا مع رسالتها في خدمة بيوت الله والعناية بالقرآن الكريم والدعوة إلى الله وفق منهج الوسطية والاعتدال التي تعمل على تحقيقه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
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