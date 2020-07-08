السعودية اليوم / تعليم مكة المكرمة ينفذ ورشة المستلزمات التعليمية والتقنية



مكة المكرمة 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

نفذت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة ورشة المستلزمات التعليمية والتقنية بتعليم في إعادة وتدوير 9398 من احتياجات المدارس من التجهيزات التقنية والمدرسية التي شملت الطاولات والمقاعد الدراسية والدواليب وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التكيف المختلفة والسبورات وطاولات الحاسب وأجهزة البروجكتر والطابعات وبرادات المياه وآلات التصوير وطفايات الحريق والكراسي المختلفة وشاشات معامل الحاسب الآلي .

وتهدف الورشة إلى تأهيل وإصلاح ما يرد لورشة المستلزمات التعليمية والتقنية من أجهزة حاسب آلي وملحقاتها وكذلك ما يرد من أجهزة داتاشو وإذاعة مدرسية وتأهيل وإصلاح مايرد للورشة من مكاتب إدارية وكراسي دوار ودواليب خشب للمكاتب الإدارية وسيتم صرفها جميعا بعد إصلاحها للمدارس والإدارات وإعادة تدوير جميع المستلزمات التعليمية والتقنية وصرفها كذلك.

وأشاد المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي بجهود العاملين في حفظ المال العام واستثماره بشكل أمثل لدعم المدارس وسد احتياجاتها للعام الدراسي القادم 1442هـ.

من جانبه أكد مدير إدارة تقنية المعلومات بتعليم مكة المكرمة غازي المحمادي أنه تم تنفيذ أكثر 900 جولة على الإدارات مكاتب التعليم والمدارس لفحص الأثاث والرجيع الموجود في المدارس ووضع الخطط اللازمة لإعادة تأهيله وتدويره وتوزيعه مرة أخرى على المدارس.

// انتهى //

19:39ت م

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