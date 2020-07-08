السعودية اليوم / السودان: تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

سجلت السودان 87 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر اليوم، إن ولاية الخرطوم سجلت 59 إصابة والجزيرة 12 إصابة وإصابتين في كل من النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية 10 إصابات واصابة واحدة في كل من غرب دارفور وكردفان.

// انتهى //

19:31ت م

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الخرطوم 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسسجلت السودان 87 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى تسجيل 14 حالة وفاة، ليرتفع عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 10084 إصابة متضمنة 636 حالة وفاة.وقالت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر اليوم، إن ولاية الخرطوم سجلت 59 إصابة والجزيرة 12 إصابة وإصابتين في كل من النيل الأبيض ونهر النيل والشمالية 10 إصابات واصابة واحدة في كل من غرب دارفور وكردفان.// انتهى //19:31ت م0215

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