السعودية اليوم/ حملة توعوية بمطار الأحساء الدولي للوقاية من العدوى



الأحساء 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليه 2020 م واس

نظمت إدارة مطار الأحساء الدولي، اليوم، بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، حملة توعوية عن كيفية الوقاية من العدوى " نعود بحذر " استهدفت منسوبي المطار من مدنيين وعسكريين، والجهات الحكومية والمسافرين والقادمين عبر صالات المطار.

وأكد مدير المطار عايد بن عبدالله الهاجري، جاهزية واستعداد مطار الأحساء الدولي لمواجهة فيروس

وأشار الهاجري، إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي الصحي المجتمعي للوقاية من المرض، واتخاذ المطار للاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس واتباع العادات الصحية السليمة للوقاية منه، بتقديم النصائح الطبية للوقاية وتوزيع المطبوعات والمطويات التعريفية ولوحات إرشادية، توضح طرق الوقاية وأعراض الفيروس والاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره وكيفية غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة والسليمة .

وشددت الحملة على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة والتي تشمل المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية، مبينةً أعراض الإصابة بالفيروس، ومن أبرزها الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحيانا تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، مع ضرورة التوجه لمراكز " تطمن" لمن تظهر لديهم هذه الأعراض .

// انتهى//.

19:31ت م

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الأحساء 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليه 2020 م واسنظمت إدارة مطار الأحساء الدولي، اليوم، بالتعاون مع الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، حملة توعوية عن كيفية الوقاية من العدوى " نعود بحذر " استهدفت منسوبي المطار من مدنيين وعسكريين، والجهات الحكومية والمسافرين والقادمين عبر صالات المطار.وأكد مدير المطار عايد بن عبدالله الهاجري، جاهزية واستعداد مطار الأحساء الدولي لمواجهة فيروس كورونا من خلال الالتزام الكامل بالبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني بالمطارات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات.وأشار الهاجري، إلى أن الحملة تهدف إلى رفع الوعي الصحي المجتمعي للوقاية من المرض، واتخاذ المطار للاحتياطات اللازمة لمنع انتشار الفيروس واتباع العادات الصحية السليمة للوقاية منه، بتقديم النصائح الطبية للوقاية وتوزيع المطبوعات والمطويات التعريفية ولوحات إرشادية، توضح طرق الوقاية وأعراض الفيروس والاحتياطات اللازمة لمنع انتشاره وكيفية غسل الأيدي بالطريقة الصحيحة والسليمة .وشددت الحملة على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية للالتهابات التنفسية عامة والتي تشمل المداومة على غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون أو بالمعقمات الكحولية، مبينةً أعراض الإصابة بالفيروس، ومن أبرزها الحمى والسعال وضيق التنفس، وأحيانا تتطور إلى التهاب رئوي، وقد يتسبب في مضاعفات حادة لدى الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي والمسنين، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة، مع ضرورة التوجه لمراكز " تطمن" لمن تظهر لديهم هذه الأعراض .// انتهى//.19:31ت م0214

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