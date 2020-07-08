السعودية اليوم / القسم النسائي ببلدية طريف يكثف الجولات التفتيشية على المشاغل والمنشآت النسائية ويحرر 7 مخالفات



طريف 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

يواصل القسم النسائي ببلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية على المشاغل، والمنشآت، والمحال النسائية ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار

وأشار القسم أنه رصد 7مخالفات وتم مصادرة كمية من المنتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وطبقت الإجراءات البلدية بحق المخالفين.

وأوضح القسم النسائي بالبلدية أنه مستمر في جولاته الميدانية للتأكد من التقيد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري وارتداء العاملات الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات ، داعية الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها ، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

// انتهى //

19:29ت م

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طريف 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسيواصل القسم النسائي ببلدية محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية الجولات الرقابية على المشاغل، والمنشآت، والمحال النسائية ، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأشار القسم أنه رصد 7مخالفات وتم مصادرة كمية من المنتجات ومستحضرات التجميل مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وطبقت الإجراءات البلدية بحق المخالفين.وأوضح القسم النسائي بالبلدية أنه مستمر في جولاته الميدانية للتأكد من التقيد بالتعليمات وتوفير أجهزة الفحص الحراري وارتداء العاملات الملابس الواقية والقناع البلاستيكي والكمامات والقفازات ، داعية الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها ، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //19:29ت م0212

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