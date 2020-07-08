السعودية اليوم / السفير آل جابر يلتقي سفير مصر لدى المملكة



الرياض 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر في الرياض اليوم, سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق.

‏وجرى خلال اللقاء تأكيد البلدين على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

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19:28ت م

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