السعودية اليوم / المعلم الهويشل يحقق المركز الأول بجائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز



حائل 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

حقق المعلم هويشل بن سعود الهويشل من مدرسة عبد الله بن مسعود الابتدائية التابعة للإدارة العامة للتعليم في منطقة حائل المركز الأول في فئة المعلم المتميز بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي بدورتها الـ (22) .

وأوضح نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز الدكتور جمال المهيري، أنه شارك بهذه المسابقة 53 من لجان التحكيم المركزية خلال الفترة من ( ديسمبر 2019 إلى فبراير الماضي) ، مشيراً إلى أن لجان التحكيم تضمنت ستة رؤساء لفئات الطالب المتميز, والمعلم المتميز , والمعلم فائق التميز, وفئة المدرسة المتميزة, وفئة الأسرة المتميزة, وفئة التربوي المتميز, وفئة أفضل ابتكار علمي , وأفضل مشروع مطبق , والمؤسسات الداعمة للتعليم , مبيناً أن الدورة الـ 22 شهدت مشاركة 336 في الفئات المحلية، و84 في الفئات الخليجية، و113 على مستوى الفئات العربية.

وعبر المعلم الهويشل عن شكره لوزارة التعليم على ما تقدمة للعملية التعليمية، مؤكداً أن الطموح ووضوح الهدف يقودُ المرء نحو التميز للتطوير في المنظومة التعليمية، مشيداً بأهمية هذه الجائزة للارتقاء بجودة مخرجاتنا وفق رؤية وطننا الغالي 2030.

من جهته بارك المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر بن عبد الله البليهد للمعلم الهويشل حصوله على المركز الأول في فئة المعلم المتميز بجائزة مؤسسة حمدان بن راشد للأداء التعليمي، مشيراً إلى أن هذا الجهد التكاملي بين أطقم هذه المؤسسة التعليمية يأتي بمتابعة من معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، منوهاً بجهود ودعم سمو أمير منطقة حائل وسمو نائبة بما يحفز الأفراد والمؤسسات على تحقيق أعلى الإنجازات في منطقة حائل.

وبين مدير مركز التميز بتعليم حائل الدكتور طلال الحربي من جانبه أن المسابقات والجوائز المحلية والخليجية والدولية، وتكريم المتميزين والمتميزات في الميدان التعليمي يزكي روح التنافس بين الفئات التعليمية، ويحفز المبدعين والمتميزين في تحقيق المنجزات للوطن الغالي.

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19:19ت م

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