

جيزان 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020م واس

تعزز اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في منطقة جازان دورها في تطبيق نظام مكافحة التبغ تطبيقاً للائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ ، حيث تواصل تنفيذ جولات رقابية وزيارات تفتيشية للمحلات التجارية وكذلك الإدارات الحكومية بجميع محافظات منطقة جازان .

وشملت الزيارات "21" زيارة للمنشآت الصحية ، و"30" زيارة للمنشآت الحكومية تم خلالها تركيب " 123 " لوحة عن منع التدخين بالمنشآت الصحية ، إلى جانب تنفيذ " 15" جولة على منافذ البيع في المنطقة.

كما تُقدم "40" عيادة لمكافحة التبغ بالمراكز الصحية والمستشفيات الخدمات العلاجية ضمن برنامج مكافحة التدخين بصحة جازان ، يتم من خلالها تقديم جلسات لمدة شهرين كحد أدنى للراغبين في الإقلاع عن التدخين تشمل المعالجة وتعزيز السلوك للأفعال المساعدة على الإقلاع مدعمه بأفضل الأدوية كالنكوتين البديل على شكل ملصق أو استحلاب، كذلك حبوب الفارانكلين.

وتشكل نسبة التعافي بمنطقة جازان ما يزيد عن 65% من مرتادي العيادات يشكل الذكور النسبة الأكبر منهم.

ومواكبة لليوم العالمي للتبغ الذي وافق "31 مايو الماضي تم إطلاق منصة إلكترونية لتقديم الخدمات التوعوية والعلاجية استفاد منها ما يزيد عن 500 راغب في الإقلاع ، فيما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق العيادات الافتراضية التي تشكل وسيلة مساعدة لتقديم الخدمات العلاجية للراغبين في الإقلاع بالتواصل عن بعد والحصول على العلاج بنظام وصفتي بإذن الله.

وتواصل اللجنة دورها الرقابي والتوعوي والعلاجي بنجاح عن طريق فريقها المتخصص ، فضلًا عن تعزيز الجانب التوعوي عبر برنامج لمكافحة التدخين يهتم بالمدارس وتوعية النشء، يتم من خلاله إقامة محاضرات ومعارض توعوية لمراحل التعليم بجازان وصبيا، وعدد من المحاضرات بالإدارات الحكومية .

// انتهى //

18:42ت م

0198





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "40" عيادة للإقلاع عن التدخين تسهم في ارتفاع نسبة التعافي من مادة التبغ إلى 65% بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.