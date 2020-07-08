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شكرا لقرائتكم خبر عن الحبس عام على ناصر الدويلة في قضية الإساءة للمملكة السعودية والان مع التفاصيل
الأربعاء 8 يوليه 2020
قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس عضو مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للسعودية.
وأيدت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأربعاء، حبس الدويلة لمدة عام في قضية إساءة استعمال الهاتف والمشاركة في الحملات الإعلامية.
ووفقا للدويلة نفسه فقد أيدت محكمة الاستئناف حكم حبسه سنة عن جنحة الحملات الإعلامية وإساءة استعمال الهاتف، وأيدت براءته من تهمة الإساءة للعلاقات مع السعودية.
بينما قالت وسائل إعلام كويتية، إن محكمة الاستئناف قضت بحبس الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ في قضية الإساءة للسعودية.
وكانت النيابة العامة بدأت التحقيق مع الدويلة في أكتوبر الماضي، عقب تغريدات نشرها عبر حسابه في "تويتر"، تطرق فيها إلى السعودية ووصفت بـ "المسيئة للمملكة".
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