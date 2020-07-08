الصحة : الحوامل أكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الصحة دعوة النساء الحوامل إلى تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية؛ لأنهن أكثر تأثرًا من غيرهم بمضاعفات فيروس كورونا.

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لماذا الحوامل أكثر عرضة للإصابة ؟

وقالت الصحة: يتأثر الجهاز المناعي لدى المرأة بالتغيرات الهرمونية والجسدية أثناء فترة الحمل، ويزداد التأثر إذا كانت مصابة بمرض مزمن كالسكري أو فقر الدم المنجلي وغيرها.

ضعف الجهاز المناعي عند الحوامل

يذكر أنه بسبب ضعف المناعة لدى الحامل يجب على المرأة الحامل التقيد الشديد بالإجراءات الاحترازية مع الأخذ بالاعتبار أن الفيروس لا ينتقل عبر المشيمة أو قناة الولادة.

حالات كورونا في السعودية

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 3036 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 220144 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 158050 حالة، وبلغ عدد الوفيات 2059 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 60035 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2263 حالة.

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