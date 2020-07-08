حساب المواطن : تعديلات إثبات الاستقلالية تشمل جميع الأعمار

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - محمد الدريني

أكد حساب متابعات الخليج 365 أن تعديلات إثبات الاستقلالية للفرد المستقل تشمل جميع الأعمار ابتداءً من 18 سنة، حيث يجب رفع وثائق استقلالية المسكن.

الأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية الفرد في حساب متابعات الخليج 365

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن الأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية الفرد في المسكن وهي كالتالي:

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عقد الإيجار الموحد باسم المتقدم بالطلب.

أو صك الملكية للسكن باسم المتقدم.

أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية.

وأوضح الحساب أنه في حال عدم توافر تلك البيانات المطلوبة يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة وليس كفرد مستقل.

طريقة إضافة التابعين على حساب متابعات الخليج 365

من جهة أخري كشف برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن الخطوات اللازمة لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة من خلال الدخول إلى التطبيق واتباع الخطوات التالية: الدخول إلى برنامج حساب متابعات الخليج 365.

اختيار “تفاصيل الطلب – بيانات التابعين” لإضافتهم.

الضغط على أيقونة حفظ.

تحديث بيانات الشخص غير المستقل في حساب متابعات الخليج 365 أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365 عن كيفية تحديث بيانات الشخص غير المستقل، حيث أكد أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية متزوجًا، أو في حال وجود تابع مضاف لا يلزم إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.

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