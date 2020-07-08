شكرا لقرائتكم خبر عن المستفيدون من مركزي الأطراف الصناعية بمأرب وتعز: نشكر المملكة والان نبدء بالتفاصيل

عبر المستفيدون من مركزي الأطراف الصناعية بمأرب وتعز المدعومين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دورها المهم في في تركيب أطراف صناعية ملائمة لهم مكنتهم من العودة للحياة الطبيعية.

وأوضح أمين غالب صالح العشاري -61 عاما- , أن قذيفة هاون سقطت أمامه مباشرة مما تسببت ببتر ساقه، واستدل على مركز الأطراف الصناعية من أصدقائه، حيث قدم له المركز العلاج بالمجان وعومل معاملة راقية وحصل على التأهيل للمشي والتوازن، والعودة للحياة الطبيعية, مبيناً أنه سيتسلم طرفاً جديداً بالسيلكون لأن لديه زوائد عظمية.

فيما أكد بشار عبدالله علي الصغير -27 عاما- أنه كان لا يستطيع المشي ومكث 3 سنوات عاجزاً عن الحركة، مبيناً أن مركز الأطراف الصناعية بتعز ركب له طرفا صناعيا مكنه بحمدالله من التحرك، وهو يتمتع حاليا بالحيوية والطاقة ويمارس حياته بشكل طبيعي.

بدورها أوضحت سماح عبدالكريم مهيب قاسم -14 عاما- أنها تعيش في مدينة إب، وأصيبت وهي في السادسة من عمرها مما أدى إلى بتر ورضوض في فخذها, وبدأت تشعر بالتعب لأنها صارت تقف على قدم واحدة، مفيدة أنها ستقوم الآن بتركيب طرف صناعي من قبل مركز الأطراف الصناعية الممول من مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدتها في المشي وإكمال دراستها واستئناف حياتها العادية بمشيئة الله.

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من جانبه قال حسين أحمد مسعد الراشدي من مديرية الجوبة بمحافظة مأرب: "شاء الله أن أطأ على لغم ويتسبب ذلك ببتر إحدى قدميّ، وأمضيت في المنزل حوالي شهرا ونصف وبعدها ذهبتُ لمركز الأطراف الصناعية بمأرب، ووعدوني بعد شفاء جرحي بتركيب طرف صناعي ملائم"، ورُكب الطرف وعاد للحياة الطبيعية.

من جهته أبان سعيد عباد من مدينة القرشية من محافظة البيضاء أنه انفجر به لغم أدى لبتر ساقه، وأسعف إلى مأرب وبترت ساقه واستمرت معاناته في الحركه عدة أشهر ثم توجه لمركز الأطراف الصناعية بمأرب ورُكب طرف صناعي له.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في جميع مناطقه دون تمييز، التي بلغت 277 مشروعًا.