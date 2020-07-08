تدشين نظام فوترة التأمين الصحي الخاص بهذه المواصفات

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

نظّم مجلس الضمان الصحي التعاوني أول مؤتمر افتراضي صباح اليوم الأربعاء تحت عنوان “تدشين نظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص”.

وتضمن المؤتمر نقاشًا موسعًا لعدد من المحاور الهامة مثل (استراتيجية المجلس ٢٠٢٠-٢٠٢٤ وإطلاق هوية المنصة الموحدة “نفيس”، ونظام الفوترة للتأمين الصحي الخاص، ومتطلبات الحد الأدنى للنسخة الثانية، وإجراءات التسوية والمخالصات التأمينية).

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تحسين وتطوير قطاع التأمين الصحي

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب بن سعد الغامدي إن المؤتمر حظي باهتمام واسع حيث بلغ عدد المسجلين ما يربو عن ٢١٦٠ من المتخصصين والمهتمين بصناعة سوق التأمين الصحي الخاص، لافتًا إلى أن تنظيم المجلس لهذه الفعاليات المتخصصة يأتي في إطار مبادراته وخططه الاستراتيجية لتحسين وتطوير قطاع التأمين الصحي، إضافة إلى تمكين شركات التأمين ومقدمي الخدمة من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وتشريعات متطورة، وتمكين المستفيدين من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين.

تسريع الأداء و تحسين دقة المعلومات

وأضاف الغامدي أن المجلس اعتمد مؤخرًا نشاط إدارة دورة الإيرادات (RCM) الذي يهدف إلى تسريع الأداء وتحسين دقة المعلومات الأساسية للمطالبات التأمينية الصحية وخفض المرفوضات إضافة إلى رفع مستوى إجراءات عمل مقدمي خدمات الرعاية الصحية والحد من المنازعات المالية بين شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة؛ وذلك من خلال تحسين وتسهيل الإجراءات التشغيلية إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى جودة المطالبات ودقتها.

كما ثمن الجهود التكاملية مع الهيئة العامة للإحصاء ووزارة الاستثمار ووزارة التجارة حيث تم إضافة نشاط (RCM) ضمن الأنشطة المدرجة في التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (Get ISIC Activities) وفي برنامج التعاملات الإلكترونية يسّر.

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