150 مليون ريال لتنفيذ خطوط الصرف الصحي الرئيسية بالمدينة المنورة 

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أبرمت شركة المياه الوطنية مؤخرًا عقدًا لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بمنطقة المدينة المنورة بأكثر من 150 مليون ريال، وذلك من أجل تنفيذ خطوط رئيسية ناقلة بأطوال 7775 مترًا طوليًا وبأقطار تتراوح من 2200 إلى 1200 ملم.

شبكة رئيسية تخدم أحياءً عديدة

وأكد المهندس أيمن بن يوسف يماني رئيس القطاع الشمالي الغربي في شركة المياه الوطنية، أن هذا المشروع يتضمن تنفيذ خطوط صرف صحي رئيسية ناقلة ستخدم الأحياء الشمالية والشمالية الغربية من المدينة المنورة؛ وهي أحياء: الملك فهد والمطار والدويخلة والشافية، كما سيتم تنفيذ أيضًا خطوط رئيسية في الأحياء الجنوبية من المدينة، وهي الرانوناء والجابرة وبني بياضة.

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زيادة معدلات المياه الواردة إلى محطة المعالجة

وقال يماني: “إن المشروع الذي أبرم عقده سيخدم 60 ألف مستفيد، ويخص تنفيذ خطوط رئيسية لخدمة الصرف الصحي لعدد من الأحياء في المدينة المنورة، كما سيسهم في زيادة معدلات المياه الواردة إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المدينة من 100 إلى 120 ألف متر مكعب يوميًا”، مبينًا أن تعمل الشركة على أهمية استكمال جميع المشروعات، وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي إلى الأحياء السكنية بالمدينة المنورة ومحافظاتها.

رفع الضرر البيئي

وبيّن يماني أن المشروع سيمكن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة المدينة المنورة من رفع الضرر البيئي عن العديد من الأحياء، إضافة إلى أنه يعد أحد أدوات تحسين أداء الاستراتيجية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بمنطقة المدينة المنورة.

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