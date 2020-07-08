البلديات تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني بهذه الخطوات

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل خلال اجتماعه بأمناء المناطق والمحافظات اليوم خدمة “حجز موعد إلكتروني” والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب لزيارة الأمانة أو البلدية عبر منصة “بلدي” الإلكترونية. Advertisements ويسهم ذلك في تسريع إنهاء الخدمات البلدية، حيث تمكن هذه الخدمة المستفيدين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، الأمر الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي في النظام البلدي، ويرضي تطلعات القيادة وسعيها إلى تحسين جودة الحياة بما يواكب رؤية المملكة 2030م.

خطوات حجز موعد البلديات

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن خدمة “حجز موعد إلكتروني” تتم عبر خطوات مبسطة وميسرة، تبدأ بدخول المستفيد إلى بوابة النفاذ الوطني الموحد، ومن ثم تسجيل الدخول في “منصة بلدي” واختيار “خدمات بلدي”.

وعبر هذه النافذة يتم اختيار “حجز موعد” ثم يقوم طالب الخدمة بتعبئة نموذج البيانات، ومن ثم اختيار إرسال الطلب، ليحصل المستفيد على الاستجابة بتحديد موعد زيارة الأمانة أو البلدية المعنية.

عمليات التطوير الشاملة

وأضافت أن خدمة حجز موعد إلكتروني، تأتي ضمن عمليات التطوير الشاملة التي تهدف إلى ترقية النظام البلدي وتحقيق جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الحياة وسعيها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية المختلفة.

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