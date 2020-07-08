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البلديات تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني بهذه الخطوات
لتمكين المستفيدين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل خلال اجتماعه بأمناء المناطق والمحافظات اليوم خدمة “حجز موعد إلكتروني” والتي تهدف إلى تمكين المستفيدين من حجز الموعد المناسب لزيارة الأمانة أو البلدية عبر منصة “بلدي” الإلكترونية.
ويسهم ذلك في تسريع إنهاء الخدمات البلدية، حيث تمكن هذه الخدمة المستفيدين من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر، الأمر الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي في النظام البلدي، ويرضي تطلعات القيادة وسعيها إلى تحسين جودة الحياة بما يواكب رؤية المملكة 2030م.
خطوات حجز موعد البلديات
وعبر هذه النافذة يتم اختيار “حجز موعد” ثم يقوم طالب الخدمة بتعبئة نموذج البيانات، ومن ثم اختيار إرسال الطلب، ليحصل المستفيد على الاستجابة بتحديد موعد زيارة الأمانة أو البلدية المعنية.
عمليات التطوير الشاملة
وأضافت أن خدمة حجز موعد إلكتروني، تأتي ضمن عمليات التطوير الشاملة التي تهدف إلى ترقية النظام البلدي وتحقيق جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الحياة وسعيها للوصول إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية المختلفة.
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