استشاري يشرح لـ”المواطن” أسباب وأعراض سكري الأطفال

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - خولة اللحيدان - الرياض

يعتبر مرض السكري من الأمراض المنتشرة بين الأطفال، حيث يحدث السكري عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الأنسولين أو إفرازه بالكميات المطلوبة أو أن يكون الأنسولين المنتج غير فعّال مما يؤدي إلى ظهور اضطرابات ومن أهمها ارتفاع نسبة السكر في الدم.

أعراض سكري الأطفال

أكد استشاري غدد وسكري الأطفال الدكتور بادي العنزي أن من أهم الأعراض التي تظهر على الطفل المصاب بالسكري التبول الكثير، والعطش الكثير، وفقدان الوزن، وعادة تلاحظ الأسرة تغير وزن الوزن، وملابسه أصبحت أوسع من السابق، وفي هذه الحالة عند قياس السكر نجد أنه أكثر من 200 مليغرام لكل ديسي لتر، وفي هذا الحال يتم تشخيص الطفل بأنه مصاب بالسكري.

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وراثة المرض

وقال د. العنزي في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365” إن الوراثة لا تلعب دورًا في إصابة الطفل بالسكري، فمرض السكري لدى الأطفال هو خلل مناعي يصيب البنكرياس، ويقضي على الخلايا التي تنتج الأنسولين وهو مرض ليس وراثيًا، بمعنى أنه لا ينتقل من الأب أو الأم إلى الأبناء، ولكن قد يكون السبب الرئيس خللًا مناعيًا بسبب بعض الالتهاب الفيروسية.

أسباب انتشار السكري

وأضاف د. العنزي بأنه لا توجد أسباب واضحة تفسر لنا سبب انتشار السكري لدى الأطفال في الوقت الحاضر، بل كما ذكرت في السابق قد يرتبط السكري لدى الأطفال بالالتهابات الفيروسية التي تنتشر في فترة الشتاء.

نصائح للأسرة

وشدد د. العنزي على أن من أهم النصائح التي نقدمها للأسرة هي الحرص على إعطاء التطعيمات للأطفال بشكل كامل، والحرص على الرضاعة الطبيعية، وهذه من النصائح المهمة للوقاية من سكري الأطفال، ولا بد من حرص الوالدين على المتابعة مع طبيب، ومع مثقفة في التغذية، ومثقفة للسكري، والحرص على اتباع الحمية الغذائية المناسبة، وأخذ تطعيم الأنفلونزا السنوي.

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