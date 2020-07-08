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انفلات الأسعار في محايل بسبب غياب الرقابة والأهالي يطالبون بفرع للتجارة
رغم أهميتها التجارية والاقتصادية كثالث مدينة في المنطقة
متابعات الخليج 365 - عمر آل قايد - محايل عسير
تعتبر محافظة محايل عسير ثالث أكبر المحافظات في منطقة عسير، بعد خميس مشيط، وأبها عروس الجنوب.
غياب الرقابة على الأسعار
وتتميز محايل بموقعها التجاري والسياحي على أعلى المستويات، فهي قلب تهامة النابض لتميزها بموقعها الجغرافي، لكنها تفتقر لوجود فرع لوزارة التجارة أو وجود فِرَق تقوم بجولات رقابية ميدانية بهدف التأكد من استمرارية عمل المنشآت التجارية، وتقديم خدماتها للمستهلكين، وضبط الأسعار.
ضرورة لتوفير الجهد والوقت
ويقول محمد عسيري إن وجود فرع لوزارة التجارة بمحافظة محايل، والتي تعد ثالث المحافظات في منطقة عسير من الناحية التجارية أمر مهم ومطلب، فيما قال أحمد عسيري : صحيح أن التطبيقات الخاصة ببلاغات التجارة ربما تؤدي الغرض، ولكن المفتشين والمراقبين يأتون من أبها، وبالتالي فإن وجود فرع للتجارة يختصر الجهد وتتم المراقبة والتفتيش والضبط عن قرب.
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