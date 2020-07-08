جوني ديب ينفي صفع آمبر هيرد 3 مرات بعد سخريتها من وشمه

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تُعد محاكمة جوني ديب بطل أفلام سلسلة قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean، وزوجته السابقة آمبر هيرد، واحدة من أشهر محاكمات هوليوود، وهي تُقام اليوم بعد أن فتحت محكمة لندن أبوابها بعد الإغلاق نتيجة تفشي جائحة كورونا.

وكان جوني ديب رفع القضية ضد مجموعة روبرت مردوخ الإخبارية والصحفي دان ووتون، بعد أن نشرت صحيفة ذا صن مقالًا وصفته فيه بأنه يعنف زوجته ويضربها، مشيرة إلى امتلاكها أدلة دامغة على ذلك، وهو ما ينفيه بشدة، بحسب صحيفة Dead Line.

وخلال جلسة اليوم من المحاكمة البارزة، قالت آمبر هيرد، 34 عامًا، إن جوني ديب صفعها 3 مرات على وجهها بعد أن ضحكت على وشم جديد له، بينما نفى نجم هوليوود، 57 عامًا، هذا الادعاء قائلًا: هذا غير صحيح، لم يدُر أي جدال بيني وبينها حول أي من وشومي.

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وقالت المحامية إنه صفعها مرة، وهو ما صدم آمبر وجعلها تحدق فيه بذهول واستنكار، الأمر الذي جعله أكثر غضبًا فصفعها مرة ثانية وثالثة قبل أن يعود إلى رشده ويعتذر لها عما قام به.

وكانت آمبر هيرد زعمت أن جوني ديب ضربها لأول مرة في أوائل عام 2013، ويأتي ذلك ضمن واحد من 14 ادعاءً منفصلًا بشأن تعرضها للعنف المنزلي والإساءة الجسدية واللفظية منه، وهو ما نفاه الممثل.

استجواب ديب عن تعاطي المخدرات:

وواجه ديب أيضًا استجوابًا بشأن تعاطيه الكوكايين في مارس 2013، ورد قائلًا إنه ربما فعل ذلك ولكنه لا يتذكر، وذلك في إطار أن هيرد قالت إنها تعرضت لاعتداءات منه كادت تودي بحياتها وهو تحت تأثير المخدرات، مؤكدة على أنها السبب في تحوله إلى شخص مخيف.

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